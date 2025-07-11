В России испытали легкий радарный комплекс для мониторинга с беспилотников

С помощью разработки можно с воздуха оценивать интенсивность лесных пожаров и разливов рек, а также контролировать сельскохозяйственные работы и вести съемки для картографии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские инженеры разработали и успешно протестировали радарный комплекс для мониторинга территорий с помощью беспилотников. Он весит менее 750 г и отличается компактными размерами, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), поддержавшего проект.

С помощью разработки можно с воздуха оценивать интенсивность лесных пожаров и разливов рек, а также контролировать сельскохозяйственные работы и вести съемки для картографии. В сравнении с другими предложенное решение имеет меньшую массу (менее 750 г) и размеры, позволяющие использовать его на борту БПЛА легкого класса.

"Комплекс включает радиолокатор с синтезированной апертурой "Вектор-X", созданный НИУ МИЭТ и компанией "Радиосенсорика" при поддержке Фонда содействия инновациям. Инженеры установили радар массой менее 750 г на беспилотный самолет вертикального взлета и посадки <…>, созданный Центром беспилотных авиационных систем Университета Иннополис. Во время испытания системы в Республике Татарстан эксперты отработали сопряжение радиолокационной аппаратуры с БАС, проверили стабильность работы всех бортовых систем и провели радиолокационную съемку территории рядом с Иннополисом", - уточнили в фонде.

Работа комплекса обеспечивает разрешающую способность до 30 см, при которой система различает два объекта, расположенных на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

"Ключевым преимуществом системы является ее всепогодная и круглосуточная работоспособность. Это важно при мониторинге чрезвычайных ситуаций, навигации судов в Арктике и Антарктике, в изучении труднодоступных и удаленных регионов страны, где часто топографам приходится работать в экстремальных погодных условиях", - также пояснили в организации.