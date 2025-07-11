ФНС заявила о случаях звонков мошенников под видом сотрудников службы

Федеральная налоговая служба не просит личные данные, не требует перевести деньги на карту, пройти по ссылке или продиктовать код, отметила советник руководителя ведомства Юлия Каменчук

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России отмечает, что в последнее время участились случаи звонков мошенников, которые представляются сотрудниками службы. Об этом говорится на официальном сайте ФНС РФ.

"В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят и представляются сотрудниками налоговых органов. Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят "принести необходимые для проверки документы". Затем предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда", - говорится в сообщении.

ФНС России, Генеральная прокуратура и "Объясняем.рф" подготовили видеоролик социальной рекламы, в котором напомнили, что при подозрении на звонок от мошенника необходимо прекратить разговор.

"Мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, никаких пройти по ссылке или продиктовать код. Так делают только мошенники", - отмечает в видеоролике советник руководителя ФНС РФ Юлия Каменчук.