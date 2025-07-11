Патрушев: Россия готова развивать взаимное сотрудничество с Молдавией в АПК

По итогам 2024 года в агропромышленном комплексе, который традиционно является одним из ключевых направлений сотрудничества двух стран, объем взаимной торговли снизился на 20%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия готова развивать взаимное сотрудничество с Молдавией в части торговли продукцией агропромышленного комплекса и поставок минеральных удобрений. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам встречи с руководителем Партии социалистов Республики Молдова Игорем Додоном, председателем партии "Сердце Молдовы" Ириной Влах и главой партии "Будущее Молдовы" Василием Тарлевым.

"Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Россия готова развивать взаимное сотрудничество, в том числе в части торговли продукцией агропромышленного комплекса и поставок минеральных удобрений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2024 года в агропромышленном комплексе, который традиционно является одним из ключевых направлений сотрудничества двух стран, объем взаимной торговли снизился на 20%. "В том числе почти на треть сократились поставки в Россию", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.

"Российскую Федерацию и Республику Молдова связывают многовековые отношения, пережившие целый ряд исторических эпох. Наши двусторонние связи укреплялись благодаря общности культуры. Это касается и схожих морально-нравственных ценностей, и принадлежности к православному миру. Сегодня отношения наших стран проходят непростой период. Однако, несмотря на это, нам удается выстраивать прямые каналы взаимодействия. Россия нацелена на сохранение и развитие диалога со всеми конструктивными силами Молдавии, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета страны и сохранение ее нейтрального статуса. Россия готова к диалогу и в том числе к возобновлению работы по линии Межправительственной комиссии", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.