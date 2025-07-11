Антикоррупционное бюро Украины попало под проверку из-за подозрений в коррупции

Временная следственная комиссия также проверит Специализированную антикоррупционную прокуратуру

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию фактов коррупции в правоохранительных и судебных органах Украины начала проверку в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом сообщил депутат Верховной рады, председатель ВСК Сергей Власенко.

"Учитывая недавний аудит НАБУ, а также ряд освещенных в СМИ в последнее время компрометирующих фактов, вопросов эффективности, ВСК возьмет в свою работу и вопросы анализа работы НАБУ и САП", - передает слова Власенко украинское агентство УНН.

На одном из ближайших заседаний комиссии планируется участие генерального прокурора Украины. "Послушаем его мнение по поводу работы всей правоохранительной системы", - добавил депутат.

Ранее депутат парламента Ярослав Железняк сообщал, что в фокусе внимания комиссии будет проверка органов прокуратуры, Нацполиции, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, иных правоохранительных органов и судов всех уровней.

Вопрос коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Украина, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одним из условий продолжения ее поддержки. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.