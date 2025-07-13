"Русский стандарт": россияне в июне в три раза чаще обменивали доллары, чем евро

При этом доллары в отделениях банка чаще покупали, а евро - продавали, отмечается в исследовании банка

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС./ В июне 2025 года россияне совершили в три раза больше обменных операций с долларами, чем с евро. При этом доллары в отделениях банка чаще покупали, а евро - продавали. Такие данные приведены в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В минувшем июне операций с долларами было в три раза больше, чем с евро, - отмечается в исследовании. - По общей сумме конвертаций лидировал наличный валютообмен. В июне, как и месяцем ранее, его доля была 99% против 1% у онлайна".

Средний чек конвертации американской валюты в июне составил $495, а европейской - €425.

Согласно данным банка, в офлайн-отделениях банка на покупку наличных долларов пришлось 51% операций, на продажу - 49%. В онлайн-каналах это соотношение также было в пользу покупок: 55% против 45%. При этом по евро зафиксирована обратная динамика: в офлайн-каналах 65% операций составили продажи, а 35% - покупки. В онлайн-формате безналичные евро наоборот чаще покупали: 56% против 44%.

"Июньское снижение ключевой ставки оказало небольшое давление на курс рубля. Но не стоит забывать, что основополагающим остается экспортно-импортный баланс, который в конечном итоге и будет определяющим для национальной валюты. На стороне рубля по-прежнему остаются снижение объемов импорта, общая привлекательность национальной валюты в качестве сберегательного инструмента, а также меры валютного контроля", - прокомментировал директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Об исследовании

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в мае и июне 2025 года.