Премьер-министра Башкирии избрали председателем совета директоров БСК

Андрей Назаров будет курировать вопросы развития предприятия и их соответствие стратегическим интересам региона

УФА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров избран председателем совета директоров Башкирской содовой компании (БСК), сообщается на официальном сайте предприятия.

"Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров избран председателем Совета директоров БСК. Это решение подтверждает сохранение предприятия в периметре управления республики и подчеркивает стратегическое значение компании для экономики региона", - указано в сообщении.

Совет директоров осуществляет руководство деятельностью компании, таким образом Назаров будет курировать вопросы развития предприятия и их соответствие стратегическим интересам региона. Высшим органом управления БСК же является общее собрание акционеров.

В марте Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий, и поручил правительству РФ в течение трех месяцев обеспечить прекращение доверительного управления 951 494 обыкновенными акциями компании. В настоящее время оперативное управление АО "Башкирская содовая компания" осуществляет "Росхим".