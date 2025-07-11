РЦИС.РФ интегрировали с "Госуслугами"

Центр получил статус участника электронного взаимодействия с ЕСИА

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) получил статус участника электронного взаимодействия с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и таким образом интегрировался с "Госуслугами". Об этом сообщил ТАСС председатель РЦИС Андрей Кричевский.

Соответствующее решение принял президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. По мнению главы РЦИС, благодаря ЕСИА сделки с правами станут безопасными, а взаимодействие с госорганами - бесшовным.

"Одна из важнейших функций портала "Госуслуги", помимо обеспечения доступа физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, - это безопасное хранение и передача таких чувствительных данных. То есть портал изначально был задуман как единое цифровое пространство, созданное для безопасного взаимодействия государства и граждан", - прокомментировал председатель РЦИС Андрей Кричевский.

По его словам, эта концепция перекликается с идеей архитектуры сети РЦИС.РФ.

"Наша инфраструктура, по сути, представляет собой единый цифровой рынок интеллектуальной собственности, объединяющий интересы государства, бизнеса, представителей креативных индустрий и сферы НИОКТР, связанные с фиксацией, защитой и монетизацией интеллектуальной собственности", - сказал он.

Кричевский пояснил, что благодаря интеграции с ЕСИА сеть РЦИС.РФ увеличит безопасность сделок. Пользователи сети РЦИС.РФ теперь смогут авторизоваться в ней с помощью действующего аккаунта на "Госуслугах", а необходимые сервису анкетные данные будут подгружаться автоматически.

Бесшовные сделки

Возможность получить достоверные, подтвержденные государством сведения о правообладателе и лицензиате обеспечит в дальнейшем проведение бесшовных и безопасных сделок, в том числе сделок с промышленной собственностью, непосредственно на контент-маркете IPEX, отмечают в РЦИС.

В частности, интеграция с ЕСИА делает возможным заключение договоров коммерческой концессии непосредственно на платформе. При этом Роспатент в качестве узла РЦИС.РФ получит возможность регистрировать эти договоры внутри единого цифрового контура.