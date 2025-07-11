Продажи вентиляторов на маркетплейсах за прошедшую неделю выросли до шести раз

Средняя стоимость вентилятора оценивается в 1,3 тыс. рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Продажи вентиляторов с 4 по 10 июля на "Яндекс маркете" выросли почти в шесть раз по сравнению с предыдущей неделей из-за резкого потепления в ряде регионов РФ в начале июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе этого маркетплейса.

"Продажи кондиционеров на "Яндекс маркете" за неделю с 4 по 10 июля увеличились в 2,7 раза, а вентиляторов - почти в 6 раз по сравнению с предыдущей неделей. Среди кондиционеров пользователи чаще всего выбирают сплит-системы и мобильные модели, а среди вентиляторов - напольные устройства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ ТАСС сообщили, что отметили рост спроса на вентиляторы с 7 по 10 июля почти на 70% по сравнению с прошлой неделей. Сейчас средняя стоимость вентилятора оценивается в 1,3 тыс. рублей. "Продажи сплит-систем меньше зависят от температурных колебаний - и это логично. Они требуют установки с помощью специалистов, чаще всего такие покупки совершаются запланировано, например, под ремонт. Продажи также показали хороший органический рост в 23%", - отметили в компании.

В Wildberries добавили, что продажи мини-кондиционеров в жаркие дни могут подскочить даже на 200%, при этом за прошедшую неделю рост продаж таких устройств оказался незначительным - на 6%. В компании предположили, что спрос на них уже насыщен. Продажи мобильных кондиционеров, полноценных устройств для охлаждения, но не требующих специальной установки, в жаркий период выросли на 56%.

Сегодня, как сообщили ТАСС в Гидрометцентре, температура в Москве поднялась до плюс 30 градусов еще за два часа до наступления полудня. Накануне, как напомнили в Гидрометцентре РФ, в столице состоялся температурный рекорд - воздух прогрелся до плюс 33,7 градуса, обогнав предыдущее значение, также зафиксированное в 1996 году, на 0,3 градуса.