Кредитование компаний России в июне росло умеренными темпами

В то же время кредитование физлиц оказалось на околонулевом уровне, указали в ЦБ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Согласно оперативным данным Банка России, в июне кредитование компаний было на умеренном уровне. Рост кредитования физических лиц вновь оказался на околонулевом уровне, следует из материалов Банка России.

"По оперативным данным, в июне прирост требований к организациям остался на умеренном уровне, сопоставимом с майским", - отмечается в документе.

В ЦБ напомнили, что за май требования банков к компаниям увеличились на 0,8% против роста на 1,3% в апреле (с устранением сезонного фактора рост за месяц также снизился).

Активность в розничном сегменте кредитного рынка в мае оставалась слабой под влиянием жестких денежно-кредитных условий, хотя и несколько оживилась: прирост за месяц составил 0,4% после 0,1% в апреле, указали в ЦБ. По оперативным данным регулятора, в июне прирост требований к населению был вновь околонулевым.