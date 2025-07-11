Чекунков: западные логистические компании заинтересованы в перевозке грузов по СМП

Глава Минвостокразвития отметил, что есть заинтересованность в развитии туризма, научных исследований, а также в совместной работе по разработке новых источников энергии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Западноевропейские крупные логистические компании, в частности французские, заинтересованы в перевозке грузов по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас СМП представляет особый интерес. И у нас были контакты, есть сигналы от западноевропейских крупных логистических компаний, в частности французских [компаний], о заинтересованности в работе по перевозке контейнеров по Северному морскому пути", - сказал министр.

Чекунков отметил, что также есть заинтересованность в развитии востребованного туризма, научных исследований, совместной работе по разработке новых источников энергии.

"Уже более 90 лет обеспечивается российское присутствие на архипелаге Шпицберген, где идет активное взаимодействие с норвежской стороной. Оно, конечно, имеет свои вызовы в настоящий момент, но, тем не менее, там развивается наш трест "Арктикуголь". <...> Поэтому я бы выделил вот эти, наверное, более гуманитарные и научные аспекты как те темы, по которым у нас получается сейчас [вести] диалог, наверное, на таком, на рабочем, на среднем уровне. Тем не менее официальная позиция стран НАТО и стран, не входящих в круг арктических государств, характеризуется сейчас [крайней] степенью агрессии и неконструктивностью, которая препятствует нормальному делу", - пояснил министр.