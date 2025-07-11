S7 возобновит рейсы в Геленджик из Новосибирска с 7 августа

Рейсы из Москвы по этому направлению авиакомпания начнет выполнять с 8 августа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines возобновит регулярные рейсы в Геленджик из Новосибирска 7 августа, а из Москвы - 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

S7 будет выполнять рейсы из аэропорта Новосибирска два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, а с сентября - по вторникам и пятницам. Полетная программа из Москвы будет осуществляться из Домодедово, рейсы запланированы четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

На маршрутах будут задействованы самолеты Boeing 737-800 и Airbus A320neo. Продажа билетов по обоим направлениям уже открыта.

"Мы расширяем маршрутную сеть, открывая перед российскими туристами новые возможности для летнего отдыха. Новые рейсы в Геленджик позволят гостям курорта быстрее и удобнее добираться до Черноморского побережья. Теперь у путешественников есть еще больше вариантов, где провести свой отпуск. Пассажирам доступны удобные стыковки на другие рейсы S7 Airlines - в Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, Читу, Абакан, Нерюнгри и по другим направлениям", - сказал коммерческий директор S7 Group Константин Пьянков, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.