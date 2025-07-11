Беспрозванных предложил не повышать налог на прибыль для резидентов ОЭЗ

Речь идет о тех резидентах, которые стали таковыми до 1 января 2025 года

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным предложил сохранить и не повышать налог на прибыль для резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ), ставших таковыми до 1 января 2025 года. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

"Продолжаем работу с важными для региона законопроектами. Несколько из них обсудил с Вячеславом Володиным и попросил о продвижении - поправки в Налоговый кодекс России обеспечат сохранение пониженных ставок по налогу на прибыль для инвестпроектов, которые стали резидентами ОЭЗ до 1 января этого года", - написал Беспрозванных.

Как отмечают региональные власти, дополнения в Налоговый кодекс РФ должны закрепить принцип неповышения налоговой нагрузки для резидентов ОЭЗ в регионе, в том числе сохранение пониженной налоговой ставки для резидентов ОЭЗ, ставших ими до 1 января 2025 года, что особенно актуально с увеличением с этого года ставки с 20% до 25%.

В Калининградской области действует Особая экономическая зона - специальный правовой режим, направленный на стимулирование предпринимательской активности, привлечение инвестиций и создание рабочих мест. К середине 2025 года резидентами ОЭЗ являются 329 компаний, а общий заявленный объем их инвестиций в экономику региона - 227,6 млрд рублей.