Путин поручил кабмину и ЦБ поддержать обрабатывающую промышленность

Соответствующие меры должны принять до августа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уровень производства в обрабатывающей промышленность в 2025 году должен быть не ниже 2024-го, соответствующие меры должны принять до августа правительство и Банк России. Поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.

Особое внимание предписано обратить "на дополнительное стимулирование спроса на промышленную продукцию", а также "на стимулирование инвестиционной деятельности".

ЦБ и правительство должны обеспечить господдержку в необходимом объеме, в первую очередь в части кластерной инвестплатформы и промипотеки, а также "обеспечение оперативной реализации механизмов поддержки приоритетных проектов в промышленности", поручил президент.