Годовая инфляция в РФ в июне составила 9,4%

По данным Росстата, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в июне 2025 года составила 9,4% против 9,88% в мае 2025 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в июне подорожали на 0,11% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - на 11,91%. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,03% в месячном выражении и выросли на 4,47% в годовом выражении. Стоимость услуг подорожала на 0,59% к июню 2025 года и на 12,02% в годовом выражении.

Продовольственные товары

В июне снизились цены на белокочанную капусту (-17,2%), помидоры (-11,4%), сладкий перец (-9,5%), репчатый лук (-6,7%), бананы (-5,1%), картофель (-4%) и чеснок (-3,8%). Выросли цены на морковь (+15,4%), столовую свеклу (+7,9%), яблоки (+6,9%) и апельсины (+2,3%).

В группе мясопродуктов увеличились цены на куриное мясо (+1,3%), мясной фарш (+0,8%), говядину и мясные консервы (+0,7%), говяжью печень, свиную, вареные колбасы (+0,6%). Снизились цены на мясо индейки (-0,9%) и мясные консервы для детского питания (-0,5%).

Из рыбопродуктов выросли цены на мороженые кальмары (+2,1%), живую и охлажденную (+1,6%), мороженую неразделанную (+1,1%), соленую, маринованную, копченую рыбу (+1%), соленое филе сельди и мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) (+0,8%), рыбные консервы в томатном соусе (+0,7%). Снизились цены на икру лососевых рыб (-0,4%).

Среди молочных продуктов выросли цены на творожные, глазированные шоколадом сырки и сухие молочные смеси для детского питания (+1,3%), пастеризованное молоко и детский творожок (+0,6%), кисломолочные продукты и творог (+0,5%). Снизились цены на молоко ультрапастеризованное (-0,3%).

Среди хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых выросли цены на овсяные хлопья "Геркулес" (+1,2%), ржаной хлеб (+1,1%), овсяную и перловую крупу (+0,9%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (+0,8%), бараночные изделия (+0,7%). Снизились цены на пшено (-1%) и рис (-0,5%).

Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на шоколад (+2,1%), пиво (+2%), кофе (+1,6%), мороженое (+1,5%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и крепленые вина (+1,1%), кексы, рулеты (+1%), сухие супы в пакетах, а также цены в общественном питании (+0,9%), сметану, мягкие глазированные конфеты, зефир, пастилу, торты, коньяк, минеральную и питьевую воду (+0,8%). Снизились цены на оливковое масло (-1%), черный пакетированный чай

и томатные консервы (-0,5%).

Непродовольственные товары и медикаменты

В июне цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,8%, в том числе на валосердин (+2,2%), меновазин (+1,8%), канефрон Н, левомеколь и лизобакт (+1,6%), граммидин (+1,5%), нафазолин (+1,4%), троксерутин (+1,3%), гепариновую мазь, корвалол, мирамистин (+1,2%), таурин (+1%), йод (+0,9%). При этом снизились цены на кардиомагнил (-0,7%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем поднялись на 0,4%, в том числе на верошпирон (+1,6%), хлорид натрия (+1,5%), хлоргексидин и эналаприл (+0,7%), аскорбиновую кислоту, дротаверин (но-шпу) и супрастин (+0,6%), беталок 30К, лоперамид, омепразол, панкреатин и салициловую кислоту (+0,5%). Снизились цены на парацетамол (-0,5%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на бинты (+0,8%), корригирующие очки (+0,7%), одноразовые шприцы (+0,5%).

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, цены выросли на пеленки для новорожденных (+1,8%), хозяйственное мыло (+1,7%), зубные пасты и бутылочки для кормления (+1%), туалетное мыло и бумажные столовые салфетки (+0,7%), стиральные порошки (+0,6)%, дезинфицирующие средства для поверхностей и детские крема (+0,5%).

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,7%, на дизельное топливо - на 0,2%. При этом цены на газовое моторное топливо снизились на 1%.

Среди строительных материалов выросли цены на масляные краски , эмали (+1,1%), тарированный цемент (+0,8%), древесно-стружечные, ориентированно-стружечные плиты (+0,6%), еврошифер, рубероид и оконное листовое стекло (+0,5%). Снизились цены на металлочерепицу (-0,7%).

Среди прочих непродовольственных товаров поднялись цены на землю для растений (+1,3%), брюки для школьников (+1,1%), мягкие игрушки (+1%), художественные книги и пену для бритья (+0,9%), ювелирные изделия и бритвенные одноразовые станки (+0,8%), полотенца, кровати для новорожденных, газеты в розницу, краски для волос, подушки (+0,7%).

Снизились цены на роботы-пылесосы (-2,7%), телевизоры (-2,4%), смартфоны (-2,3%), фотоаппараты (-2,2%), стиральные машины (-2,1%), моноблоки (-2%), электропылесосы (-1,9%), планшетные компьютеры (-1,7%), холодильники, ноутбуки и беспроводные наушники (-1,6%), электроутюги и смарт-часы (-1,5%), микроволновые печи (-1,4%), бытовые плиты и миксеры, блендеры (-1,3%), дрели (-1,1%), мониторы для настольного компьютера (-0,7%).

Также снизились цены на свежесрезанные цветы (-1,6%), импортные подержанные легковые автомобили, шины для легкового автомобиля, стационарные телефонные аппараты, коляски для новорожденных, наручные часы, отдельные виды одежды, обуви и чулочно-носочных изделий - от -0,6% до -1,2%.

Услуги

В июне среди услуг внутреннего туризма выросла стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (+9,1%), речного круиза на территории России (+3,5%), проживания в хостелах (+3,4%), билетов в музеи и на выставки (+1,1%), проживания в гостиницах одной звезды или в мотелях и билетов в театры (+1%), путевок в санатории (+0,8%), проживания в гостиницах две звезды (+0,7%) и билетов в кинотеатры (+0,5%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд (-1,6%) и экскурсионных туров по России (-0,5%).

Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы на проезд в метро (+5,5%), трамвае (+3,3%), сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования (+2,6%) и пригородных поездах (+2%), междугороднем и городском автобусах (+1,7%), комбинированный билет в городском пассажирском транспорте (+1,6%), проезд в троллейбусе (+1,3%), такси (+0,9%) и маршрутном такси (+0,7%). Снизилась стоимость проезда в купейных вагонах скорых фирменных (-0,8%) и нефирменных (-0,5%) поездов дальнего следования.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (+5,1%) и страны Закавказья (+4,9%), а также на поездки на отдых в ОАЭ (+2,2%) и Турцию (+1,1%). Снизились цены на поездки на отдых в Египет (-2%), отдельные страны Средней Азии (-1,4%).

Среди бытовых услуг цены поднялись на на химчистку мужского костюма (+2,7%), выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (+1,7%), услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом (+1%), мойку легкового автомобиля (+0,9%), выполнение обойных работ, изготовление фотографий для документов и маникюр (+0,8%), ремонт, пошив одежды и услуги парикмахерских (+0,7%). Среди медицинских услуг выросли цены на восстановление зуба пломбой (+1,1%), удаление зуба под местным обезболиванием (+0,8%), лечебный массаж (+0,7%), гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) (+0,6%).

К тому же из наблюдаемых услуг выросла стоимость найма жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (+3,2%), прививки животных (+1,8%), ксерокопирования документов (+1,3%), занятий на курсах иностранных языков (+0,9%), абонентской платы за телевизионную антенну и клинического осмотра животного (+0,8%), начального курса обучения вождению легкового автомобиля и пользования общественным туалетом (+0,7%). Снизились плата за пользование потребительским кредитом (-0,9%) и абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (-0,8%).