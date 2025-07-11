РСПП: менее 2% компаний РФ сохранили закупки у бизнеса из недружественных стран

Более 75% предприятий покупают сырье, материалы и ПО у отечественных поставщиков, отметили в опросе союза

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Доля российских компаний, продолжающих закупки больших объемов материалов у партнеров из недружественных стран, составляет сейчас менее 2%, свыше 75% предприятий покупают сырье, материалы и ПО у отечественных поставщиков. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в мае текущего года РСПП опроса представителей 140 российских компаний.

"Дополнительным подтверждением, помимо ответов на вопрос, смогли ли российские производители освоить рынки, занятые до этого иностранными компаниями, стал факт, что большинство предприятий (75% и более) закупают аналоги сырья, материалов, ПО, и услуг, которые раньше поставлялись организациями, ушедшими с российского рынка, именно у отечественных поставщиков. В случае закупки материалов за три года снизилась доля ответа "закупаем преимущественно у компаний из "недружественных стран": в 2022-2023 годах его отмечали 8-10% опрошенных, а в 2025 году об этом сообщили уже менее 2% предприятий", - сообщает РСПП.

Как отмечают авторы исследования, потребность в импортозамещении сейчас стала снижаться, поскольку на рынке уже появились российские производители, которые сумели заменить иностранные компании в конкретных рыночных нишах. "В настоящее время 83% респондентов пользуются услугами российских контрагентов, а 12,2% заявили, что они организовали собственное подразделение, позволяющее заместить услуги - инжиниринг, дизайн, обслуживание, ремонт, ранее предоставляемые иностранными компаниями", - сообщает РСПП.

В сфере закупок программного обеспечения доля российских разработчиков составляет 79%. Кроме того, доля варианта "закупки аналогов происходят у поставщиков из "дружественных" стран" выросла по сравнению с 2023 годом на 10 процентных пунктов - до 13%. Продолжают закупать ПО у поставщиков из недружественных стран лишь 4% порошенных компаний.