Стоимость лекарств в России в июне выросла на 0,8%

В частности, цены на валосердин выросли на 2,2%, меновазин - на 1,8%, канефрон Н, левомеколь и лизобакт - на 1,6%, граммидин - на 1,5%, нафазолин - на 1,4%, троксерутин - на 1,3%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в России в июне 2025 года в среднем выросли на 0,8% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +0,8%", - говорится в документе.

В частности, цены на валосердин выросли на 2,2%, меновазин - на 1,8%, канефрон Н, левомеколь и лизобакт - на 1,6%, граммидин - на 1,5%, нафазолин - на 1,4%, троксерутин - на 1,3%, гепариновую мазь, корвалол, мирамистин - на 1,2%, таурин - на 1%, йод - на 0,9%. В то же время снизились цены на кардиомагнил (-0,7%).

Лекарства из перечня ЖНВЛП в июне в среднем подорожали на 0,4% по сравнению с маем, в том числе верошпирон - на 1,6%, натрия хлорид - на 1,5%, хлоргексидин и эналаприл - на 0,7%, аскорбиновая кислота, но-шпа и супрастин - на 0,6%, беталок 30К, лоперамид, омепразол, панкреатин и салициловая кислота - на 0,5%. Одновременно снизились цены на парацетамол (-0,5%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на бинты - на 0,8%, корригирующие очки - на 0,7%, шприцы одноразовые - на 0,5%, рассказали в ведомстве.