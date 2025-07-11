Белокочанная капуста подешевела в России в июне на 17,2%

Также за этот период подешевели помидоры на 11,4%, сладкий перец - на 9,5%, репчатый лук - на 6,7%, бананы - на 5,1% и чеснок - на 3,8%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Стоимость белокочанной капусты в России в июне 2025 года снизилась на 17,2%, картофеля - на 4%, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период подешевели помидоры на 11,4%, сладкий перец - на 9,5%, репчатый лук - на 6,7%, бананы - на 5,1% и чеснок - на 3,8%. В то же время морковь подорожала на 15,4%, столовая свекла - на 7,9%, яблоки - на 6,9%, апельсины - на 2,3%.

Среди мясопродуктов выросли цены на мясо кур - на 1,3%, мясной фарш - на 0,8%, говядину и мясные консервы - на 0,7%, говяжью и свиную печень, вареные колбасы - на 0,6%. При этом снизились цены на мясо индейки - на 0,9% и мясные консервы для детского питания - на 0,5%.

Из рыбопродуктов в июне подорожали мороженые кальмары - на 2,1%, живая и охлажденная рыба - на 1,6%, неразделанная мороженая рыба - на 1,1%, соленая, маринованная, копченая рыба - на 1%, соленое филе сельди и мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) - на 0,8%, рыбные консервы в томатном соусе - на 0,7%. Икра лососевых рыб подешевела на 0,4%.

Среди молочных продуктов выросли цены на творожные сырки, глазированные шоколадом, и сухие молочные смеси для детского питания - на 1,3%, пастеризованное молоко и детский творожок - на 0,6%, кисломолочные продукты и творог - на 0,5%. При этом ультрапастеризованное молоко подешевело на 0,3%. Овсяные хлопья "Геркулес" подорожали на 1,2%, ржаной хлеб - на 1,1%, овсяная и перловая крупы - на 0,9%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки - на 0,8%, бараночные изделия - на 0,7%. Цены на пшено снизились на 1%, на рис - на 0,5%.

Также выросли цены на шоколад - на 2,1%, пиво - на 2%, кофе - на 1,6%, мороженое - на 1,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и крепленые вина - на 1,1%, кексы, рулеты - на 1%, сухие супы в пакетах, а также цены в общественном питании - на 0,9%, сметану, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, зефир, пастилу, торты, коньяк, минеральную и питьевую воду - на 0,8%. Оливковое масло подешевело на 1%, черный пакетированный чай и томатные консервы - на 0,5%.