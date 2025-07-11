Россия в 2024 году увеличила потребление инженерных пластмасс на 1%

Оно составило 246,3 тыс. тонн

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия в 2024 году увеличила потребление шести инженерных пластмасс на 1% по сравнению с предыдущим годом, до 246,3 тыс. тонн. Об этом сообщили ТАСС в издательстве Plastinfo, проводящем анализ отрасли переработки полимеров.

По итогам прошлого года суммарный импорт Россией шести инженерных пластмасс (АБС-пластик, САН-пластик, полиацеталь (ПОМ), полиметилметакрилат (ПММА), полиамид (ПА) и поликарбонат (ПК) составил 72,2 тыс. тонн, что меньше результата 2023 года на 11,5%. В то же время дистрибьюторы ввезли 36,8 тыс. тонн данных пластмасс, что на 18,8% меньше показателя годом ранее. В итоге доля поставок трейдеров в общем объеме импорта уменьшилась до 51% с 58%.

"Наиболее заметное снижение потребления произошло в сегменте поликарбоната, импортные поставки которого упали на 42% и составили 14,2 тыс. тонн. По итогам года поставки ПК дистрибьюторами снизились в 2,4 раза - до 6,9 тыс. тонн. При этом доля трейдеров в объеме импорта ПК сократилась - с 69% до 49%", - сообщили в Plastinfo.

В течение 2024 года спрос на инженерные пластмассы сохранялся на среднем уровне, отмечалось снижение покупательной активности в строительном сегменте и небольшой рост в автопроме.

"Главными особенностями 2024 года, которые осложняли работу трейдеров, стали ослабление курса рубля, сложности с проведением трансграничных платежей, логистические трудности, которые привели к увеличению сроков доставки из Дальневосточного федерального округа в Центральный федеральный округ в два раза, а также замедление темпов государственных программ по финансированию, что существенно сократило спрос в строительном секторе", - отметили эксперты.

Относительно небольшие объемы потребления инженерных пластмасс - главная причина отсутствия внутреннего промышленного производства, считают в Plastinfo. В связи с этим продажи сырья через трейдеров продолжают занимать существенные доли рынка в зависимости от семейства: от наименьшей у ПА до наибольшей у САН.