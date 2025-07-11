Минсельхоз отметил снижение отпускных цен на репчатый лук, свеклу и картофель

В министерстве сообщили, что наиболее динамичное снижение отпускных цен в июне показали томаты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Отпускные цены на репчатый лук, столовую свеклу, картофель и морковь в России начали снижаться после начала уборки овощей открытого грунта, сообщили журналистам в Минсельхозе РФ.

"Сейчас в южных регионах уже стартовала уборка овощей открытого грунта, и это начинает оказывать влияние на ценовую ситуацию. За последнюю неделю июня снизились отпускные цены на лук репчатый (-3,3%) свеклу столовую (-2,3%), картофель (-1,4%) и морковь (-0,4%). В первой декаде июля снижение цен у производителей продолжилось", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что наиболее динамичное снижение отпускных цен в июне показали томаты - на 14,5% - главным образом за счет увеличения производства в закрытом грунте. В первом полугодии в тепличных хозяйствах было собрано 370 тыс. тонн томатов, что на 3,6% больше аналогичного периода прошлого года.

В Минсельхозе также подчеркнули, что в 2025 году российский агропромышленный комплекс сохраняет положительную динамику развития по ключевым направлениям. В частности, производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в первом квартале составило 3,9 млн тонн, что на 0,3% больше аналогичного периода 2024 года. Также на 0,9% увеличилось производство сырого молока и составило 7,6 млн тонн.

"Рост сырьевой базы способствует положительной динамике в пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, за январь - май выпуск мяса и субпродуктов увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мясных полуфабрикатов - на 0,7%. Наблюдается рост и в отношении молочной продукции. Так, обработанного молока выпущено больше на 2,5%, сливочного масла - на 4,9%", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что рост производственных показателей оказывает стабилизирующее влияние на ценовую ситуацию на рынке. В частности, в июне 2025 года отмечено снижение цен у производителей на продукцию животноводства и ряд продуктов переработки. В том числе подешевела баранина - на 0,9%, сыры - на 0,4%, сливочное масло - на 0,6%. Также снижение отпускных цен зафиксировано и по другим видам социально значимой продукции. Так, например, по подсолнечному маслу - на 2%.