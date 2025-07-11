Кириенко: РФ поможет Абхазии в приобретении приборов учета электроэнергии

В ходе ревизии, проводимой "Черноморэнерго", выявлены юридические компании, которые зарабатывают, но за 30 лет не платили за электроэнергию ни разу, отметил первый заместитель руководителя администрации президента России

СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Россия окажет помощь Абхазии в приобретении приборов учета электроэнергии, чтобы точно понимать, кто за электроэнергию платит, а кто нет. Как сообщил журналистам сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, выявлены коммерческие организации, которые десятилетиями не платили за электроэнергию.

"Сейчас есть договоренность - Минэнерго России и Минэнерго Абхазии совместно ведут комплексный аудит и проверку сетей из-за частых отключений по техническим параметрам. Мы окажем помощь в приобретении приборов учета для того, чтобы можно было очень точно понимать, кто за электроэнергию заплатил, а кто этого не сделал", - сказал Кириенко.

По его словам, в ходе ревизии, проводимой "Черноморэнерго", выявлены юридические компании, которые зарабатывают, но за 30 лет не платили за электроэнергию ни разу. "Тот, кто так делает, тот украл электроэнергию зимой у пенсионера, у многодетной семьи, у больницы", - отметил он.

Кириенко отметил важность того, чтобы предстоящую зиму пройти без потерь и отключений. "Российские гуманитарные поставки [электроэнергии] будут продолжены. Более того, мы смогли некоторый запас сэкономить в апреле и есть запас на конец года", - отметил Кириенко.