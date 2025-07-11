Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи снизился на 3,31%, индекс РТС опустился на 3,29%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 11 июля снизился на 3,31%, до 2 642,02 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 3,29% - до 1 068,61 пункта.

Курс юаня вырос на 13 коп. до 10,95 руб.

"Индекс Мосбиржи завершал неделю в минусе, обновляя минимумы с начала апреля ниже 2 700 пунктов. Геополитическая неопределенность высокая - президент США анонсировал на понедельник важное заявление по России, не сообщив подробностей. Этот негативный сигнал усилил эффект пятницы - инвесторы фиксировали прибыль или же откладывали покупки акций на будущую неделю", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке снова оказались акции МКПАО "ВК" (+1,1%), скорее всего, на фоне новостей поддержке государством национального цифрового мессенджера", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции ВТБ (-21%) в связи с наступлением даты закрытия реестра для получения дивидендов - по бумагам кредитной организации проводится дискретный аукцион.

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в понедельник курс доллара будет колебаться на уровне 77,5-79,5 руб., юань - в диапазоне 10,8-11 руб. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 650-2 775 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 14 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650-2 750 пунктов. Прогноз курсов доллара, евро и юаня к рублю на 14 июля: 77-79 руб., 90-92 руб. и 10,8-11,3 руб. соответственно.