В Крыму договорились о сдерживании цен на бензин на фоне колебаний на бирже

С начала 2025 года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Крыма договорились с предприятиями-трейдерами о сдерживании розничных цен на бензин на фоне колебаний оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

"На фоне колебаний оптовых цен на светлые нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже правительство Крыма принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке полуострова. В ходе диалога с крымскими предприятиями-трейдерами достигнута договоренность о сдерживании розничных цен на топливо. Стоимость бензина на крымских АЗС не должна превышать 1,5 рубля за литр - розничную стоимость топлива в городе Темрюк Краснодарского края", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, с начала 2025 года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин: стоимость Аи-92 увеличилась на 11 тыс. рублей, Аи-95 - на 15 тыс. рублей. Это влияет в том числе на стоимость доставки топлива в Крым и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия.