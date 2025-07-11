Первый зампред ЦБ: сложно представить возвращение в Россию Visa и Mastercard

Владимир Чистюхин отметил, что РФ создала свою собственную финансовую структуру, в том числе аналог SWIFT

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Возвращение в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard сейчас сложно представить. Такое мнение высказал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в подкасте "Куда смотрит ЦБ?".

" Visa и Mastercard. Вы помните, с какой активностью они ходили на территории Российской Федерации? Сегодня сложно представить, что они сюда вернутся и кто-то там будет их серьезно внутри страны развивать", - отметил Чистюхин, комментируя последствия санкции в отношении России.

Он напомнил, что Россия создала свою собственную финансовую структуру, в том числе аналог SWIFT - Систему передачи финансовых сообщений. При этом сам SWIFT стал источником политического давления, указал Чистюхин.

"Мы ведем дискуссии со многими партнерами, с финансовыми властями стран-партнеров. Конечно, они далеко не так уверены в SWIFT, как были уверены еще несколько лет назад. Потому что они понимают, что SWIFT - это не просто финансовый инструмент, финансовая инфраструктура, что это источник политического давления при необходимости. И если завтра какая-то страна станет неугодна, например Великобритания или там часть Европы, то на нее можно оказать через SWIFT давление", - сказал Чистюхин.

Уход международных платежных систем

Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить работу в России весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжили работать внутри РФ, средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. С 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК.