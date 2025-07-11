Никитин: Молдавия ввела транспортные ограничения против РФ в ущерб интересам народа

Министр транспорта России отметил, что Москва вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на действия действующих властей республики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти в Молдавии, вводя транспортные ограничения против России, поставили свои политические амбиции выше интересов простых граждан, заявил российский министр транспорта Андрей Никитин.

"Понятно, что по внешним причинам сейчас существует ряд ограничений в перевозках автомобилей и воздушным транспортом. И, к сожалению, Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на действия действующих властей Молдавии. И, к сожалению, политические амбиции нынешнего прозападного руководства были поставлены выше интересов простых граждан", - сказал Никитин на встрече с молдавскими политиками.

Молдавскую сторону на встрече представляют председатель Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков. Минтранс РФ ранее проводил переговоры с депутатом парламента республики, представителем политического блока "Победа" Мариной Таубер и ее коллегами в рамках ПМЭФ. В ходе встречи был поднят вопрос о возможности увеличения объемов перевозок для молдавских автоперевозчиков.