Набор персонала в аэропорту Краснодара обеспечивает готовность к открытию в будущем

На фоне открытия аэропорта в Геленджике в социальных сетях распространилась информация о начале активного поиска сотрудников для закрытого аэропорта Краснодара

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Уровень укомплектованности персоналом аэропорта Краснодара поддерживается в условиях действующих ограничений, что обеспечивает готовность к возобновлению полетов в случае его открытия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

На фоне открытия аэропорта в Геленджике в социальных сетях распространилась информация о начале активного поиска сотрудников для закрытого аэропорта Краснодара.

"На протяжении всего периода ограничения полетов в Международном аэропорту Краснодар поддерживается укомплектованность всего кадрового состава. В том числе размещаются вакансии на освобождающиеся должности, что является естественным процессом для любой организации. Это позволяет обеспечивать готовность к скорейшему возобновлению работы в случае принятия решений о возможном открытии воздушного пространства в Краснодаре", - говорится в сообщении.

В 2022 году было принято решение о временном прекращении работы 12 аэропортов на юге и в центральной части России. Ограничения на полеты продолжают действовать в ЮФО для аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя. Однако воздушная гавань в Геленджике теперь готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщили ранее в Росавиации. Регулярные рейсы там могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.