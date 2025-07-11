Авиакомпания "Россия" за I полугодие увеличила пассажиропоток на 10%

По итогам 2024 года пассажиропоток авиакомпании вырос на 27%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" за полгода нарастила объемы перевозок пассажиров на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в Росавиации.

Данные по количеству перевезенных пассажиров не приводятся, но по итогам 2024 года пассажиропоток авиакомпании вырос на 27%, до 11,5 млн человек.

"По итогам первого полугодия у "России" существенный прирост пассажиропотока - более 10% к аналогичному периоду 2024 года. Перевозчик нарастил налет на воздушных судах отечественного производства [Superjet 100] на 22%", - говорится в сообщении по итогам встречи руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова и генерального директора перевозчика Яна Бурга.

По словам Бурга, увеличение интенсивности полетов требует от эксплуатанта больше усилий для обеспечения требуемого уровня исправности флота и пунктуальности выхода самолетов с плановых форм технического обслуживания. "Продолжаем расширять компетенции по техобслуживанию авиатехники. В апреле завершили проект по перекомпоновке салонов девяти наших самолетов Superjet в монокласс. В результате суммарная провозная емкость этих машин выросла на 15%. Это хорошее подспорье в условиях высокого спроса на наши рейсы", - добавил он. По данным Росавиации, в среднем по году загрузка кресел в Superjet 100 "России" достигает 90,54%.

На встрече также обсудили работу воздушного транспорта в условиях периодически возникающих временных ограничений на работу ряда ключевых российских аэропортов. Так, 5-7 июля, когда были введены значительные ограничения по аэропортам центральной части страны, в рамках соблюдения федеральных авиационных правил одна "Россия" предоставила 35,5 тыс. пассажиров прохладительные напитки, свыше 22,2 тыс. - питание.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". В парке перевозчика 136 самолетов, в том числе 78 российских Superjet 100. Авиакомпания развивает полетные программы из Санкт-Петербурга, как базовый перевозчик Пулково, и выполняет рейсы из столичных аэропортов Шереметьево и Внуково, а также из Сочи, Владивостока и Красноярска.