Трамп заблокировал продажу Jupiter Systems компании из КНР Suirui International

Эта транзакция угрожает безопасности Соединенных Штатов, говорится в указе американского лидера

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку по приобретению американской корпорации Jupiter Systems китайской компанией Suirui International, поскольку посчитал, что эта транзакция угрожает безопасности страны. Об этом говорится в указе американского лидера, опубликованном в Федеральном реестре (сборнике официальных документов правительства).

По мнению президента, "есть достоверные свидетельства" того, что Suirui International после приобретения Jupiter Systems "может предпринять действия, которые угрожают нанести ущерб национальной безопасности США". Как подчеркнул Трамп, Suirui International не должна владеть какой-либо долей в Jupiter Systems и обязана прекратить участие в ее акционерном капитале в течение 120 дней. Компании достигли договоренностей о сделке в 2020 году.

Минфин США в опубликованном заявлении уточнил, что продукция Jupiter Systems применяется Вооруженными силами США, а также используется в ключевых американских инфраструктурных объектах. Jupiter Systems, головной офис которой находится в штате Делавэр, выпускает специализированные дисплеи, системы, позволяющие проецировать изображения на несколько мониторов, а также программное обеспечение. Упомянутое оборудование, в частности, используется в командных и диспетчерских пунктах.

Китайская компания предоставляет услуги в сфере связи и облачных технологий.