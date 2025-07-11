WSJ: американский Kraft Heinz планирует разделение компании

За Heinz останутся спреды и соусы, такие как одноименный кетчуп или горчица Grey Poupon, пишет газета

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американский продовольственный концерн The Kraft Heinz Company планирует разделение компании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Kraft Heinz проводит оценку потенциальных стратегических сделок для увеличения акционерной стоимости компании", - отметил газете представитель компании.

По ее информации, планируется отделение большей части продуктового бизнеса, включая активы Kraft, в новую организацию. За Heinz в таком случае останутся спреды и соусы, такие как одноименный кетчуп или горчица Grey Poupon.

Как отмечает WSJ, раскол компании может состояться в ближайшие недели. Однако совет директоров еще не подписал окончательное решение, поскольку ведется работа над финальным списком брендов в каждой организации.

Продовольственный концерн сформировался в 2015 году путем слияния двух крупных производителей Kraft Foods Inc и H.J. Heinz Company. WSJ подчеркивает, что с момента слияния акции компании упали более чем на 60%, а рыночная стоимость сократилась на $57 млрд.