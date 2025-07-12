Пушков: пошлины США в 500% могут нанести ущерб их экономическим интересам

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что этот радикальный шаг отдает "геоэкономическим безумием"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Возможное введение новых американских пошлин в 500% против торговых партнеров России может нанести существенный ущерб торгово-экономическим интересам США. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь. Удастся ли русофобской коалиции в конгрессе толкнуть [президента США Дональда] Трампа на этот радикальный шаг, отдающий геоэкономическим безумием, - один из главных вопросов июля", - написал Пушков.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что США введут пошлины в 500% для стран, которые являются торговыми партнерами России и не оказывают поддержку Украине.