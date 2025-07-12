Эксперты ожидают ослабления рубля к доллару в августе до 80 рублей

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, главным фактором укрепления рубля являются продажи валюты Минфином и ЦБ вкупе с продажами валюты экспортерами

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Данил Сытор/. Курс рубля к доллару в августе 2025 года может ослабнуть до 80 рублей, несмотря на нынешнее укрепление, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом они отмечают, что причинами будущего ослабления могут стать вероятное снижение ключевой ставки, восстановление импорта, сокращение объемов экспортной выручки из-за снижения цен на нефть в последние месяцы, а также санкционные эффекты.

По данным торгов на 17:35 мск 11 июля, курс доллара на межбанковском рынке с начала недели снизился на 1,55%, до 77,47 рубля, отыграв рост до 73,92 рубля в четверг. В это же время курс евро на межбанке с начала недели снизился на 1,31%, до 91,14 рубля. Валюта вместе с долларом в четверг резко опустилась, минимальное значение 10 июля составило 86,503 рубля (-5,34% с предыдущего закрытия, -6,33% с 7 июля).

Курс юаня на Московской бирже вырос за неделю на 1,14%, до 10,9605 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:35 мск. При этом за неделю китайская валюта демонстрировала снижение, 7 июля курс снизился на 11 копеек до 10,83 рубля, 8 июля - на 1 копейку до 10,85 рубля 9 июля - на 1 копейку, до 10,83 рубля, 10 июля - на 1 копейку до 10,82 рубля.

Причины укрепления рубля

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, главным фактором укрепления рубля являются продажи валюты Минфином и ЦБ РФ вкупе с продажами валюты экспортерами, а также с невысоким спросом на валюту у населения РФ, поскольку в рублях под такие высокие процентные ставки выгоднее хранить деньги, чем на валютных вкладах с ограничениями. "Цены на нефть в июле снова идут вверх, что является дополнительным фактором, способствующим повышению интереса к рублю. В конце июля рублю окажет, как всегда в конце месяца, поддержку налоговый период", - также отметила она.

В то же время инвестиционный стратег "Гарда капитал" Александр Бахтин подчеркивает, что поддерживает рубль и активный спрос на ОФЗ - индекс гособлигаций RGBI держится недалеко от максимумов с весны 2024 года. При этом, по его словам, спрос на валюту остается ослабленным из-за действия высоких процентных ставок. Импорт по-прежнему ими подавлен, как и потребительский спрос.

Другой причиной укрепления, по данным эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, стало то, что глобальный доллар относительно всех мировых валют находится на трехлетнем дне из-за тарифов президента США Дональда Трампа.

Что будет с рублем дальше

"Мы полагаем, что, если июньские данные Росстата по инфляции в РФ окажутся не хуже и даже лучше майских, когда годовая инфляция впервые с начала года опустилась ниже 10%, ЦБ РФ может опять снизить ключевую ставку, скорее всего, на 1-1,5 процентного пункта. Если же снижение окажется более существенным или ЦБ РФ обновит прогноз по значениям ключевой ставки на конец 2025 года, предполагая их более резкое снижение до конца года, возможно, что рубль отреагирует весьма бурным ростом. Но, если события окажутся в рамках ожиданий, рубль может скорректироваться вниз", - отметила Мильчакова.

В Freedom finance global ожидают во второй половине июля курс доллара в рамках 77-80 рублей, евро - в коридоре 89-93,5 рубля, юаня - в коридоре 10,7-11,3 рубля.

В "Гарда капитал" ожидают постепенной девальвации рубля, к началу августа доллар может выйти к 80, к концу лета - к 82-83 рублям. "Основные причины прогнозируемого ослабления рубля - снижение ключевой ставки, восстановление импорта, сокращение объемов экспортной выручки из-за снижения цен на нефть в последние месяцы, а также санкционных эффектов", - отметил Бахтин.

В то же время в "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что еще до конца июля курс доллара может вернуться к 80 рублям. "Если смотреть шире, то среднесрочно доллар оценивается в диапазоне 85-90 рублей, а юань - по 11,5-12 рублей", - подчеркнули там.

В УК "Первая" полагают, что на горизонте в одну неделю курс рубля, вероятнее всего, останется стабильным в рамках сформировавшихся коридоров: курс доллара может находиться в интервале 77-80 рублей, юаня - 10,7-11,1 рубля. В "Цифра брокере" считают, что рубль также будет консолидироваться в диапазоне 77-80 рублей за доллар. В "ВТБ мои инвестиции" ослабления рубля ждут во втором полугодии 2025 года.

Также эксперт SberCIB Investment Research Юрий Попов полагает, что августе может начаться постепенное ослабление рубля из-за сезонного роста спроса на валюту, окончания дивидендного периода, снижения ключевой ставки. "На конец года ждем ослабления рубля до 13 рублей за юань и 92 рублей за доллар", - отметил он. В ИК "Велес капитал" прогнозируют до конца лета начало постепенного ослабления рубля за счет сезонного ухудшения счета текущих операций и восстановления подешевевшего импорта.