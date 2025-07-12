Саудовская Аравия приветствовала бы сборку Aurus в стране

Министр промышленности и минеральных ресурсов страны Бандар аль-Хурейф уточнил, что Эр-Рияд будет "приветствовать любые производства, которые захотят прийти"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия была бы заинтересована в создании сборочных линий российских премиальных автомобилей Aurus на территории королевства. Об этом заявил в интервью ТАСС министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.

"Мы будем приветствовать любые производства, которые захотят прийти. Мы будем производить более 300 тыс. автомобилей - это порядка 40% рынка. Поэтому мы приветствуем любой бренд, который придет, создаст свое производство и локализует его", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах сборки Aurus в стране.

По словам министра, развитие автомобилестроения очень важно для Саудовской Аравии. "Оно является частью нашей промышленной стратегии, и я рад сообщить, что мы смогли превратиться из крупнейшей страны-импортера, не имеющей местного производства, в страну с четырьмя строящимися заводами", - отметил Бандар аль-Хурейф.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.