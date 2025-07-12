Депутат Гаврилов рассказал о действии с 2026 года семейной налоговой выплаты

Ее смогут получить трудоустроенные родители минимум двоих несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, при этом доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума по региону проживания, сообщил председатель комитета ГД по вопросам собственности

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Семейная налоговая выплата начнет действовать в России с 2026 года, ее сумма составит от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год, ее смогут получить родители как минимум двоих несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, при этом они должны быть официально трудоустроены, а доход на одного члена семьи не должен превышать величину в 1,5 прожиточного минимума, действующего в регионе проживания. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России, Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"С 2026 года в России начнет действовать семейная налоговая выплата, суть которой заключается в возврате части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Речь идет о перерасчете налога по пониженной ставке в 6% вместо стандартных 13%. Разница между этими величинами - те самые 7% от налогооблагаемой базы - и составит сумму, которую государство вернет работающему родителю при соблюдении определенных условий. Возврат производится по итогам года, то есть налог платится в обычном порядке, а затем, при подаче заявления, можно получить разницу. Именно эта схема позволяет говорить не о снижении ставки, а о прямой выплате", - отметил он.

Диапазон суммы выплаты - от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год - формируется в зависимости от уровня дохода и количества детей, но прямой зависимости исключительно от числа детей здесь нет, пояснил Гаврилов. "Выплата рассчитывается на основании конкретной налоговой базы: чем больше доход, облагаемый НДФЛ, тем выше итоговая сумма к возврату, но только в пределах, при которых семья сохраняет право на участие в программе. Это означает, что даже семья с тремя и более детьми может получить минимальный размер, если у одного из родителей была невысокая официальная зарплата. И наоборот: семья с двумя детьми и достойным доходом, вписывающимся в рамки установленного ограничения, может получить максимальную сумму. В среднем, по расчетам, семья из четырех человек с доходом около 1,3 миллиона рублей в год получит выплату в верхней части установленного диапазона", - предположил депутат.

Должникам по алиментам откажут в выплате

Основанием для определения права на получение выплаты служит не только число детей, но и другие условия. "Родители должны официально трудоустраиваться, иметь статус налоговых резидентов РФ, воспитывать минимум двоих несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, и при этом доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, действующего в регионе проживания. Также предусмотрено имущественное ограничение, однако методика оценки имущества пока не утверждена. Наличие задолженности по алиментам будет основанием для отказа в выплате", - добавил парламентарий.

Полностью автоматического назначения выплаты не предусмотрено, отметил Гаврилов. "Родителям необходимо будет направить заявление в Социальный фонд России, сделать это можно будет через портал "Госуслуги" или в клиентской службе Фонда. При этом подача заявления должна осуществляться в строго определенные сроки - с июня по октябрь года, следующего за отчетным. Каждый год семья будет заново подтверждать право на выплату, поскольку доход и имущественное положение могут измениться", - подчеркнул Гаврилов.