В Хакасии не поступало информации о приостановке проекта "Южуралзолото"

Генпрокуратура РФ ранее направляла в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Информация о приостановке инвестиционного проекта "Коммунаровского рудника" (входит в группу "Южуралзолото") в Хакасии по увеличению мощности предприятия не поступала. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития республики.

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства акций "Южуралзолота", принадлежащих президенту компании Константину Струкову. В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме правительство Хакасии и предприятие заключили соглашение, в рамках которого планировалась реконструкция рудника.

"Коммунаровский рудник" - старейшее золотодобывающее предприятие Республики Хакасия. В планах у предприятия - провести реконструкцию Коммунаровского рудника и выйти на проектную мощность предприятия до 4,5 млн/тонн руды и до 3 тонн золота за 5 лет (2026-2030 гг.). На сегодняшний день информация о приостановлении инвестиционного проекта не поступала", - сказал собеседник агентства.

"Коммунаровский рудник" ведет золотодобычу на Коммунаровском месторождении, расположенном в Ширинском районе республики. Ранее республиканское правительство сообщало, что производство золота на золотоизвлекательной фабрике "Коммунар" на руднике по итогам 2024 года составило 1,4 тонны.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ПАО "ЮГК".