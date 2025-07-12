Саудовская Аравия готова сотрудничать с РФ по редкоземельным металлам

Министр промышленности и минеральных ресурсов страны Бандар аль-Хурейф добавил, что "интересно и важно также работать над технологиями"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия заинтересована во взаимодействии с Россией в области редкоземельных металлов. Об этом заявил в интервью ТАСС министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.

"Безусловно", - ответил он на вопрос, рассматриваются ли перспективы сотрудничества с РФ в данной сфере.

"В прошлом году мы объявили, что наши запасы выросли с $1,3 трлн до $1,5 трлн, из которых часть - редкоземельные металлы. Мы считаем, что у нас есть хороший процент", - отметил руководитель министерства. "Сейчас мы находимся на этапе большего понимания, поэтому нам нужно сотрудничество, попытка получить больше данных о наших запасах редкоземельных металлов и о типе металлов", - сказал Бандар аль-Хурейф.

По его мнению, "интересно и важно также работать над технологиями - как разделить эти элементы и как их обработать, чтобы они были готовы к промышленному использованию".

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.