Минэнерго: российская энергосистема работает без сбоев

В министерстве напомнили, что с наступлением периода высоких температур возрастает потребление электроэнергии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Энергетическая система России работает в штатном режиме, Минэнерго РФ не зафиксировало технологических отключений, вызванных высокими летними температурами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На данный момент технологические нарушения, обусловленные жаркой погодой, не фиксируем и энергосистема России, включая ее отдельные части, функционирует в штатном режиме", - уточнили в Минэнерго.

В министерстве напомнили, что с наступлением периода высоких температур возрастает потребление электроэнергии, вызванное увеличением спроса за счет кондиционирования и охлаждения помещений. Это создает дополнительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру.

"Необходимо учитывать влияние погодных условий на функционирование энергетических систем, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение. Обеспечение эффективного управления ресурсами является ключевым фактором в период повышенного потребления электроэнергии", - добавили в Минэнерго.

В июне министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что Минэнерго РФ ожидает, что в текущем летнем сезоне спрос на электроэнергию на юге России вырастет на 8,2% - до 23 ГВт. При этом он выразил уверенность в успешном прохождении пика спроса на юге страны в этом году за счет принятых мер в электроэнергетике.

Замминистра энергетики Евгений Грабчак в интервью ТАСС говорил, что Минэнерго РФ подготовило энергетические объекты юга России к лету с учетом опыта веерных отключений электричества в прошлом сезоне и рассчитывает, что ограничений удастся избежать.

В июле 2024 года на юге России потребление энергетики достигло рекордного значения, превысив 21 ГВт. В конце февраля 2025 года был зафиксирован новый исторический максимум в 22 ГВт.

Прошлым летом на юге РФ на фоне аномальной жары и сбоя в работе Ростовской АЭС отмечались временные отключения электроэнергии. В функционировании генерирующего оборудования на АЭС вводились временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. По словам Грабчака, авария привела к отключению от электричества около 2,5 млн человек.