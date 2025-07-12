В России система беспилотной доставки грузов успешно прошла испытания

В основе лежит принцип гибридной транспортировки: дрон перевозит заказ от склада до площадки, где его встречает курьер

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) провели испытания системы беспилотной доставки грузов, разработанной при участии компании "БАС Глори эйр". Система продемонстрировала полную работоспособность и высокую эффективность, подтвердив упрощение и удешевление логистики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В итоговом варианте проект будет представлять собой масштабную инфраструктуру, в которую войдут: центры управления полетами, площадки для зарядки беспилотных воздушных судов и их обслуживания, а также наземные службы. Система будет автоматически распределять имеющиеся заказы по свободным дронам, проводить предполетную проверку аппаратов, планировать маршруты доставок, согласовывать их с органами воздушного движения, контролировать каждый этап полета, а в конце отправлять уведомление пешему курьеру, чтобы он забрал груз из промежуточной точки", - говорится в сообщении.

В основе лежит принцип гибридной транспортировки: дрон перевозит заказ от склада до площадки, где его встречает курьер. Он забирает посылку для финальной доставки заказчику. Чтобы при перелете операторы, а также заказчики получали данные о местонахождении дронов в режиме реального времени, беспилотники с прочными грузовыми отсеками будут оснащать системами спутниковой навигации и телеметрии. Кроме того, рассматривается внедрение в управление системой искусственного интеллекта - для делегирования рутинных обязанностей.

"МАИ, в частности, та команда, которая сегодня занимается развитием направления беспилотных авиационных систем (БАС), постоянно анализирует рынок с целью наиболее успешной реализации проектов и последующей интеграции собственных разработок. Мы нацелены на конечный результат, который подразумевает не только создание беспилотников, но в целом БАС-инфраструктур. Это и наземные инфраструктуры, и сервисы, которые быстро позволяют заказывать услуги, и нормативная база, и многое другое. Широкое использование беспилотников в гражданских целях - это большая комплексная работа, которая требует большой включенности. И мы в этом направлении активно работаем", - заявил ректор МАИ Михаил Погосян, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отмечают в МАИ, следующим шагом после испытаний станет доработка системы с учетом полученных данных и подготовка к пилотной эксплуатации в городских условиях. При этом разработчики продолжат тесное сотрудничество с спромышленными партнерами, что позволит обеспечить быстрый переход от экспериментального образца к коммерческому продукту.