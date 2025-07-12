Эксперт Григориади: Max докажет технологическую независимость России

Его преимуществом c позиции гражданского права станет российская юрисдикция, считает эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Создание российского мессенджера Max заявит о технологической независимости России и ее способности формировать не только политическую, но и цифровую повестку дня. Его преимуществом c позиции гражданского права станет российская юрисдикция, считает юрист, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В будущем предполагается интегрировать платформу с "Госуслугами".

"Создание мессенджера Max - это не просто запуск еще одного приложения. С правовой точки зрения, это создание безопасной и предсказуемой цифровой среды для граждан и бизнеса. А в глобальном масштабе - это заявление о технологической независимости и способности России формировать не только политическую, но и цифровую повестку дня", - заявил ТАСС эксперт.

Григориади также отметил сильное положительное влияние, которое окажет новый мессенджер на страну. "В экономическом плане это означает, что рекламные бюджеты, деньги от подписок и другие финансовые потоки остаются внутри страны, развивая нашу IT-отрасль, а не уходя в виде прибыли в транснациональные корпорации", - сказал он.

При этом с позиции гражданского права ключевым преимуществом отечественного мессенджера эксперт назвал его юрисдикцию. "Все мы пользуемся иностранными платформами, и когда возникает проблема - будь то мошенничество, блокировка аккаунта или кража контента - мы сталкиваемся с непреодолимой стеной. Судиться с корпорацией в Калифорнии обычному пользователю или даже небольшой компании из России практически невозможно", - заключил Григориади.