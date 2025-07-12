Компания из ЛНР первой в регионе начала выпуск кормов под своим брендом

Первым городом, где появилась продукция нового производителя, стал Луганск

ЛУГАНСК, 12 июля /ТАСС/. Предприниматель из Луганской Народной Республики - единственный запустивший две собственные торговые марки в сфере зообизнеса после начала боевых действий в регионе в 2014 году - наладил производство кормов трех классов и почти 20 видов наполнителей лотков для домашних питомцев. Об этом ТАСС сообщил основатель и создатель производств Илья Чучукало.

Предприятие, выпускающее корма для кошек и собак, а также наполнители для кошачьих туалетов, начало работать в республике в июле 2022 года. Идея запустить производство появилась на фоне дефицита в регионе кормов и наполнителей высокого качества и по доступной цене. Первым городом, где появилась продукция нового производителя, стал Луганск. "Со временем ассортимент занял свое место на полках всех зоомагазинов республики и некоторых торговых сетей. <…> Сырье добывается вообще в карьерах, - это в Воронежской области, есть в Хакасии карьер, есть часть сырья из Азербайджана. Это сырье мы привозим сюда, на нашу землю и здесь уже перерабатываем и фасуем его", - сказал он.

Чучукало уточнил, что продажи наполнителя для кошачьего туалета компания начала из бентонита - минерала с высокими показателями впитываемости. "Тот наполнитель, который начали здесь делать мы, - впитывает 10,5 л воды. То есть, 4 кг - одна пачка наполнителя - впитывают 10,5 л воды. <…> Мы вообще первая вновь созданная с 2014 года компания, которой удалось задержаться в зоосфере. То есть с 14-го года не добавилось ни одной компании, которая задержалась бы. <…> Были те, которые со времен Украины остались - несколько компаний", - сообщил он.

Позже компания начала производить сухие корма для кошек и собак, чтобы быть представленной на зоорынке ЛНР "эксклюзивным продуктом", сообщил собеседник агентства. "Мы очень долго искали партнеров, мы начали искать заводы по производству кормов, которые есть в целом на всей территории Российской Федерации. <…> Саратовский кормовой завод начал помогать. Они начали нам помогать с разработки рецептуры, дальше мы методом проб и ошибок: пробовали, производили, отдавали в лаборатории, проводили испытания. <…> Мы дали параметры, которые нам нужны - они под наш запрос разработали рецептуру. <…> Это экологически чистый продукт - все сырье закупается в экологически чистых регионах. <…> В части линейки кормов мы используем сырое мясо, не дегидрированное", - сказал луганский предприниматель, добавив, что всех "эксклюзивных ингредиентов" кормов назвать не может, поскольку их могут начать использовать другие производители.

О рынке сбыта и расширении линейки

На данный момент, как сообщил Чучукало, компания производит три класса кормов для кошек и собак ассортиментом из 25 наименований в разном ценовом сегменте и почти 20 видов наполнителей для кошачьих туалетов. Продукция луганской компании представлена на территории всей ЛНР, а также на зоорынке Ростовской и Воронежской областей. "У нас есть дистрибьютор в Ростове, который обеспечивает нашей продукцией Ростов и Краснодар, у нас есть дистрибьютор в Воронеже, который покрывает Воронеж и ближайшие к нему населенные пункты. <…> В ближайшее время планируем расширение в Крым, Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную Республику, также ведем переговоры с Хабаровским краем и Москвой", - сообщил собеседник агентства.