Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф отметил, что рынок в стране еще открывается

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия готова давать российским компаниям проекты в геологоразведке, для них есть прекрасные возможности, так как рынок все еще открывается. Об этом заявил в интервью ТАСС министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.

"Да, конечно. У нас есть прекрасная программа по геологоразведке. Кроме того, у нас есть частный сектор. Они проводят разведку извне. Это отличный вопрос. Действительно ли нам нужна сервисная компания? Для горнодобывающих компаний у них будет прекрасная возможность, потому что рынок все еще открывается", - сказал он, отвечая на вопрос, заинтересована ли Саудовская Аравия в совместной геологоразведке с российскими компаниями.

"Есть большая надежда, что эти компании придут и изучат другие возможности. Возьмите бизнес от правительства для разведки или также от частного сектора, включая нашу национальную компанию Maaden, которая является крупнейшей горнодобывающей компанией в Саудовской Аравии", - добавил Бандар аль-Хурейф.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.