В Саудовской Аравии считают, что прямые рейсы в РФ показывают серьезный настрой

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф подчеркнул, что его страна серьезно относится к отношениям с Россией

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией демонстрирует серьезный настрой в отношениях между странами. Об этом заявил в интервью ТАСС министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.

"Я думаю, что итоги визита его превосходительства, министра иностранных дел Саудовской Аравии [Фейсала бен Фархана Аль Сауда], показали, насколько мы серьезно относимся к нашим отношениям с Россией и к их развитию, включая жест, который мы получили от российской стороны - отмену виз для саудовцев. Насколько я понимаю, министерство транспорта и логистики уже работает над установлением и улучшением сообщения, включая рейсы между Саудовской Аравией и Россией. "Зеленый свет" есть - это очень важно", - сказал он.

"Как вы знаете, одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, - это также наши ограничения, - подчеркнул министр. - Вот почему мы инвестировали в новую авиакомпанию, которой является Riyadh Airline. Нам нужно увеличить наш парк самолетов - это еще одна проблема ограничений. Но я полностью согласен: это будет. Конфликт между Ираном и Израилем не имеет к этому никакого отношения. Конечно, была временная проблема, но я приехал без каких-либо проблем. У нас много людей, которые приезжают без проблем".

Ранее бюджетная авиакомпания Flynas объявила о начале прямого воздушного сообщения между Эр-Риядом и Москвой. Саудовский лоукостер с 1 августа будет выполнять полеты между аэропортом имени короля Халеда и столичным Внуково трижды в неделю.

Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией было прервано в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. После отмены строгих ограничений прямые рейсы между странами не были возобновлены из-за низкого спроса на туристические поездки.

В мае этого года Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Саудовская Аравия впервые вошла в тройку крупнейших зарубежных рынков российского въездного туризма. В первом квартале 2019 года Россию посетили всего 210 саудовских граждан. В первом квартале 2025 года их число увеличилось в 47 раз - до 9,9 тыс. Королевство также стало абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в Россию (+65,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года). Сейчас граждане Саудовской Аравии прилетают в Россию стыковочными рейсами через ОАЭ.