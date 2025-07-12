Leonardo не будет открывать производство на Украине

Генеральный директор концерна Роберто Чинголани пояснил, что помощь Украине можно оказывать через подписание соглашений и создание альянсов с другими игроками

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Итальянский военно-промышленный концерн Leonardo не собирается начинать собственное производство на Украине, но готов сотрудничать и помогать оборонному комплексу страны в рамках индустриального партнерства. Об этом сообщил в интервью газете Corriere della Sera генеральный директор концерна Роберто Чинголани.

Он считает, что оказывать помощь Киеву необходимо. "Одно дело производить на Украине, другое - делать свой вклад через другие формы сотрудничества в области обороны", - сказал менеджер. "Мы не предусматриваем открытие предприятия на Украине", - добавил он. Менеджер пояснил, что помощь можно оказывать через подписание соглашений и создание альянсов с другими игроками, чтобы направлять на Украину необходимую продукцию.

В пример он привел сотрудничество Leonardo с турецким производителем БПЛА Baykar или немецким концерном Rheinmetall. С последним итальянская компания заключила соглашение о производстве высокотехнологичных компонентов для танков. И турецкая, и немецкая компании частично занимаются производством на Украине.

Кроме того, совместно с госкомпанией по оказанию услуг в области гражданской авиации Enav концерн Leonardo будет помогать Украине восстанавливать гражданское авиасообщение. В связи с этим достигнута договоренность о безвозмездной передаче пяти радаров для гражданской авиации.

По словам внештатного советника по вопросам стратегических отраслей промышленности офиса Владимира Зеленского Александра Камышина, с 2022 года в стране появилось 500 оборонных компаний. В основном они заняты производством БПЛА. Утверждается также, что украинский оборонный сектор способен производить оружия на сумму $35 млрд, хотя в этом году общая стоимость не превысила $12 млрд, пишет издание.

Радиостанция Radio-1 сообщила, что Италия готовит очередной пакет военной помощи Украине. При этом не уточняется, идет ли речь о новом пакете или доработке последнего, 11-го по счету. Украинская сторона ранее сообщила, что ведет переговоры с Италией и Францией о поставках системы ПВО их совместного производства SAMP-T. Известно, что ранее Рим передал Киеву два таких комплекса. В СМИ сообщалось, что для этих систем не хватает ракет и что они могли быть уничтожены в ходе боевых действий.