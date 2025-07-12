Гладков рассказал о помощи федеральных властей и жестком контроле средств

Губернатор Белгородской области назвал важной мерой поддержки возможность направлять в санатории тяжелораненых жителей региона

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Белгородская область получает всю необходимую помощь от федерального центра, в том числе до региона оперативно доводятся средства на строительство нового жилья, восстановление дорог, инфраструктуры и социальные выплаты. При этом контроль за целевым расходованием бюджетных средств ведется жестко, сообщил в интервью ТАСС губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мы видим оперативность при получении средств на строительство нового жилья, на восстановление дорог, восстановление жилищной и социальной инфраструктуры, получаем единовременные выплаты, восстанавливаем жилье или строим новое взамен разрушенного. <...> Хотя, как я уже говорил, контроль за расходами крайне жесткий. Ответственность никто не снимает, и никаких ссылок на сложность - их нет, не было и не будет. Потому что деньги требуют максимального учета и контроля за четким распределением в рамках целевого назначения", - сказал он.

Губернатор отметил при этом, что задача властей при работе с гражданами заключается не в том, чтобы рассказывать им "о длительности и сложности" механизмов доведения и освоения бюджетных средств, а "ускорять без потери качества контроля за расходованием финансовых средств".

Гладков добавил, что существенную поддержку Белгородская область получает в рамках национальных проектов. Не менее важной мерой поддержки стало также предоставление возможности направлять в санатории тяжелораненых жителей региона.

"В прошлом году, когда крайне тяжелая ситуация была с обстрелами Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района, когда мы вывозили большое количество детей из населенных пунктов, было принято решение о размещении наших детей в других регионах. Только в прошлом году порядка 70 тыс. детей мы увозили. Это было важное решение", - добавил губернатор.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.