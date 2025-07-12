Гладков: военные действия привели к потере 160 тыс. га сельхозземель

Губернатор Белгородской области отметил, что по итогам 2024 года валовой региональный продукт превысил 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к потере порядка 160 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения в Белгородской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Несмотря на то, что из-за оперативной обстановки мы потеряли 160 тыс. га высокоплодородной пашни, наши предприятия усилили работу по другим направлениям и мы показали хороший результат", - сказал собеседник агентства.

Губернатор отметил, что по итогам 2024 года валовой региональный продукт превысил 1,4 трлн рублей. "У нас достаточно хорошие показатели [в экономике]", - добавил глава региона.

По словам Гладкова, в 2024 году регион показал лучший результат в своей истории по производству мяса в живом весе.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.