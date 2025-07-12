Эксперт Воротников: единый префрежим в ДФО и АЗРФ ускорит реализацию инвестпроектов

Новый режим позволяет дать более ясное, стандартизированное представление для инвестора по получению преференций, отметил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Единый преференциальный режим для бизнеса, который будет действовать на Дальнем Востоке и в Арктике, позволит инвесторам быстрее реализовывать проекты. Такое мнение ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

"Принятое решение достаточно современно с точки зрения администрирования преференций, которые получает бизнес на различных территориях Арктики и Дальнего Востока. <…> Это даст более ясное, стандартизированное представление для инвестора по получению преференций. Разбираться в бюрократических и законодательных хитросплетениях не всем инвесторам под силу, не у всех существует хороший штат юристов. <…> Такой подход к получению преференции позволит им проще и быстрее реализовывать инвестиционные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке", - сказал он.

Эксперт отметил, что новый префрежим будет действовать только на новые проекты. "Ситуация с ранее запущенными проектами не меняется, то есть действует "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения законодательства. <…> Внедрение нового подхода оправдано и с экономической, и с организационной точки зрения. А значит, привлечет новые инвестиции в развитие Дальнего Востока и Арктики", - пояснил он.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что единый преференциальный режим для бизнеса будет создан на территории Дальнего Востока и в Арктике. В рамках новой системы планируется объединить все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики префрежимы.