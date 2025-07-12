Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Министр иностранных дел России также отметил, что президент РФ "рассчитывает на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время"

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал главе КНДР Ким Чен Ыну приветы от президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Спасибо за возможность беседовать с вами. Это всегда добавляет нам стимулы развивать отношения в развитие тех договоренностей, которые вы с президентом Путиным достигли прежде всего, имея в виду Договор о стратегическом партнерстве, - сказал он. - Мы самым высоким образом оценили ваше посещение нашего посольства 9 мая, вашу проникновенную, очень теплую речь по случаю Победы".

"Практически в то же время президент на Красной площади, принимая парад, беседовал с командирами подразделений Корейской народной армии, которые плечом к плечу с российскими бойцами освобождали Курскую область, - отметил Лавров. - Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждая приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. Очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время".

Лавров проинформировал Ким Чен Ына о переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. "Переговоры были предметными и полезными", - сказал министр. По его словам, обсуждался весь спектр двусторонних вопросов, в том числе подготовка в этому году заседания межправкомиссии.