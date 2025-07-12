Гладков: Белгородской области удалось сократить дефицит медперсонала

Число вакансий уменьшилось в три раза, сообщил губернатор региона

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Количество врачей в Белгородской области выросло, а число вакансий сократилось в три раза, несмотря на отток специалистов в 2024 году. Для поддержки медиков в регионе действует большое количество программ и мер, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вячеслав Гладков.

"По сравнению с 2021 годом у нас количество врачей выросло, а число вакансий сократилось в 3 раза, среднего медицинского персонала - в 3,5 раза. Это несмотря на то, что особенно в прошлом году, в период максимального обстрела Белгорода, Шебекина, у нас был большой отток. В регионе действует много мер поддержки, например, в 2021-2022 годах больше чем на 2 млрд рублей купили жилье для медиков. Мы разработали большое количество программ, которые позволяют предотвратить профессиональное выгорание, обеспечить безопасность в сложной оперативной обстановке", - сказал он.

Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.