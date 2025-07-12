Трамп: на импорт в США товаров из ЕС и Мексики введут пошлины в 30%

Американский лидер продемонстрировал соответствующие письма председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и мексиканскому президенту Клаудии Шейнбаум

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Товары из стран Евросоюза и Мексики с 1 августа будут облагаться пошлинами в размере 30% при импорте в Соединенные Штаты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"С 1 августа 2025 года мы вводим 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США, отдельно от секторальных пошлин", - говорится в письме главы Белого дома председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое он опубликовал в Truth Social.

Трамп также продемонстрировал подобное письмо, адресованное президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.