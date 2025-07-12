Мишустин распорядился провести авиасалон МАКС в 2026 и 2027 годах

Согласно распоряжению правительства, также запланированы международный военно-морской салон "Флот" в 2026 году и форум "Армия" в 2027 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) запланировано на июль-август 2026 и 2027 годов в городе Жуковский Московской области. Это следует из распоряжения правительства РФ, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Организаторами мероприятия выступают Минпромторг РФ и госкорпорация "Ростех".

Как сообщал ранее глава Ростеха Сергей Чемезов, проведение авиасалона МАКС перенесено с 2025 на 2026 год. В этом году, как и в прошлом, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В июне 2023 года авиасалон, провести который планировалось 25-30 июля 2023 года в Жуковском, был перенесен на 2024 год. В 2024 году проведение авиасалона было вновь перенесено - на лето 2025 года.

Другие мероприятия

Проведение международного военно-морского салона "Флот" запланировано в 2026 году, форума "Армия" - в 2027 году.

Согласно документу, в перечень международных выставок продукции военного назначения на 2026 год вошли: международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" в Кубинке, международный военно-морской салон "Флот", международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность".

В распоряжении также уточняется, что выставка "Продукция ведущих предприятий ОПК России" и международный военно-технический форум "Армия" также пройдут в 2027 году в Кубинке.