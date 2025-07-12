В Казахстане отказали в иске о незаконности постановления о месте строительства АЭС

По данным агентства КазТАГ, активист считал, что выбранное место строительства в Жамбылском районе Алма-Атинской области находится на небезопасном расстоянии от испытательного полигона Сары-Шаган

АСТАНА, 12 июля. /ТАСС/. Казахстанский суд отказал в иске к правительству активисту, который призывал признать незаконным постановление о месте строительства АЭС. Об этом сообщило агентство КазТАГ.

По его информации, истец считал, что выбранное место строительства будущей АЭС в Жамбылском районе Алма-Атинской области находится на небезопасном расстоянии от испытательного полигона Сары-Шаган. В то же время представители агентства по атомной энергии отмечали, что пока определен лишь район, а не место строительства. В итоге суд решил, что заявления о возможной угрозе АЭС области ничем не подкреплены, пишет агентство.

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. 14 июня власти республики объявили, что лидером консорциума для строительства станции выбран Росатом, так как он предоставил самое оптимальное предложение. Станцию рассчитывают построить до 2035-2036 гг. Для строительства второй АЭС в Казахстане власти рассматривают сотрудничество с китайской CNNC, которая также участвовала в конкурсе.