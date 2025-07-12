Макрон: Еврокомиссия ускорит процесс подготовки ответных мер на пошлины США

По мнению французского президента, ЕК как никогда важно продемонстрировать решимость Евросоюза твердо отстаивать европейские интересы

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Франция и Еврокомиссия (ЕК) выражают решительное несогласие с вводимыми США таможенными пошлинами в размере 30%, в Брюсселе ускорят подготовку ответных мер. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон в X.

"Совместно с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное несогласие с вводимыми таможенными пошлинами в размере 30%, которые будут применяться к экспорту из Европейского союза в США с 1 августа", - отметил Макрон.

По его мнению, "ЕК как никогда важно продемонстрировать решимость Евросоюза твердо отстаивать европейские интересы". "Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов", - указал французский лидер. Он добавил, что меры будут приняты, если до 1 августа Еврокомиссии не удастся достичь соглашения с США.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивается, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.